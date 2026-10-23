Związek zawodowy pracowników oświaty na Tasmanii w Australii wezwał polityków i ich przedstawicieli, by nie odwiedzali szkół publicznych do końca roku szkolnego, dopóki premier stanu Jeremy Rockliff nie przeprosi. Powodem był jego wpis na Facebooku dotyczący przygotowań jednej ze szkół do wydarzenia kończącego rok, informuje ABC News Australia.

Spór wokół szkolnego święta

Rockliff oświadczył, że dowiedział się o próbach usunięcia wszelkich wzmianek o Bożym Narodzeniu z wydarzeń organizowanych pod koniec roku szkolnego, i poprosił departament edukacji o interwencję. Nie podał nazwy szkoły, jednak placówka na północy Tasmanii została szybko zidentyfikowana w mediach społecznościowych, po czym spotkała się z falą krytyki w internecie.

Szkoła planowała zmienić nazwę wydarzenia Christmas on the Hill na End of Year Extravaganza. Jednocześnie w jej kalendarzu pozostało kilka wydarzeń o tematyce bożonarodzeniowej.

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Tasmański oddział Australijskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty przeprowadził nadzwyczajne posiedzenie, aby omówić cierpienie i szkody wywołane tą sytuacją. Prezes oddziału David Genford stwierdził, że rodzice i pracownicy oświaty w stanie są oburzeni odmową przeprosin przez premiera oraz tym, że, jak powiedział, nadal bronił on swojego stanowiska.

Reakcja władz i opozycji

Rockliff odrzucił twierdzenia związku o nękaniu i oświadczył, że ma prawo wyrażać swoją opinię, a jego komentarze były wyważone. Wcześniej potępił również wszelkie ataki na poszczególne osoby lub szkoły.

Skarbnik Tasmanii Eric Abetz poparł premiera i poinformował, że parlamentarzyści i tak będą uczestniczyć w szkolnych wydarzeniach pod koniec roku. Lider Partii Pracy Josh Willie natomiast wyraził pełne poparcie dla stanowiska członków związku i wezwał premiera do przeprosin, odwiedzenia szkoły oraz wsparcia jej pracowników i uczniów.

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