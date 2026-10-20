Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел в Тегеране встречу с командующим армией Пакистана, фельдмаршалом Асимом Муниром. Стороны обсудили посреднические усилия и развитие событий в регионе, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на иранское Nournews.

Встречи Асима Мунира в Тегеране

Мунир также встретился со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. По данным иранской стороны, Галибаф заявил, что Вашингтон не сможет завоевать доверие Тегерана, пока не выполнит семь условий, которые Иран выдвинул в прошлом месяце для повторного открытия Ормузского пролива.

Первой встречей Мунира во вторник стали переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, сообщило иранское государственное агентство IRNA.

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Условия Тегерана

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи во время встречи с пакистанским военным заявил, что все обогащенные ядерные материалы Ирана останутся в стране. По информации полуофициального агентства Tasnim, он также сказал, что Тегеран не будет вести переговоры, пока его условия не будут выполнены.

Среди требований Ирана, по данным издания, — прекращение американской блокады иранских портов, отмена санкций США против экспорта нефти и прекращение боевых действий на всех региональных фронтах. Пакистан ранее выступал посредником между США и Ираном. Предыдущие посреднические усилия привели к заключению временного мирного соглашения в июне, однако договоренность быстро сорвалась на фоне новых боевых действий между Ираном и США несколько недель спустя.

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