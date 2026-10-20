Пезешкіан обговорив посередництво з командувачем армії Пакистану — Jerusalem Post

Президент Ірану Масуд Пезешкіан провів у Тегерані зустріч із командувачем армії Пакистану, фельдмаршалом Асімом Муніром. Сторони обговорили посередницькі зусилля та розвиток подій у регіоні, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на іранське Nournews.

Зустрічі Асіма Муніра в Тегерані

Мунір також зустрівся зі спікером парламенту Ірану Мохаммадом Багером Галібафом. За даними іранської сторони, Галібаф заявив, що Вашингтон не зможе здобути довіру Тегерана, доки не виконає сім умов, які Іран висунув минулого місяця для повторного відкриття Ормузької протоки.

Першою зустріччю Муніра у вівторок стали переговори з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, повідомило іранське державне агентство IRNA.

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Умови Тегерана

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї під час зустрічі з пакистанським військовим заявив, що всі збагачені ядерні матеріали Ірану залишатимуться в країні. За інформацією напівофіційного агентства Tasnim, він також сказав, що Тегеран не вестиме переговорів, доки його умови не будуть виконані.

Серед вимог Ірану, за даними видання, — припинення американської блокади іранських портів, скасування санкцій США проти експорту нафти та припинення бойових дій на всіх регіональних фронтах. Пакистан раніше виступав посередником між США та Іраном. Попередні посередницькі зусилля призвели до укладення тимчасової мирної угоди в червні, однак домовленість швидко зірвалася на тлі нових бойових дій між Іраном і США через кілька тижнів.

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