如果夏季鱼类资源评估确认鱼类生物量超过估算初始水平的20%，且幼鱼数量充足，南澳大利亚州政府可能从7月起开始放宽笛鲷捕捞禁令。该禁令于2019年在鱼类资源严重减少后实施，据澳大利亚广播公司新闻报道。

资源恢复

南澳大利亚研究与发展研究所（SARDI）的研究显示，西海岸、斯宾塞湾和圣文森特湾的笛鲷资源已恢复至超过20%。SARDI教授迈克·斯蒂尔解释说，该指标是相对于捕捞开始前鱼类的估算数量计算的。他表示，专家们看到了种群恢复的迹象。

禁令原定于今年结束，但由于有害藻华的影响尚不明确，禁令又延长了12个月。最终决定将取决于夏季鱼类资源评估的结果。

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配额和报告

由南澳大利亚州初级产业和区域部制定的笛鲷资源恢复计划规定了渔民配额和强制性捕捞报告制度。商业渔民和钓鱼包船运营商必须申报全部渔获。休闲垂钓者只需报告他们保留的鱼，而无需报告放生的鱼。

钓鱼包船运营商瑞安·瓦伦特对其工作区域——约克半岛庞达洛维湾和马里恩湾附近——是否收集了足够的数据表示怀疑。商业渔民休·贝利表示，在禁令实施前，该渔业管理不当，并警告不要重演此类问题。初级产业部长克莱尔·斯克里文表示，当局将继续监督报告要求的执行情况。

许可证审查

政府还在审议一个独立小组关于评估渔业结构性变化的最终报告。报告分析了从通常可进入笛鲷渔场的海洋渔民手中回购许可证的可能性。斯克里文表示，尚未就此类措施作出决定。

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