在南非，退休警察上校路易斯·贝斯特向调查刑事起诉延误问题的坎佩佩委员会表示，他奉时任全国警察总监杰基·塞莱比之命，封存了10箱真相与和解委员会（TRC）材料。Daily Maverick报道称，贝斯特保管着南非国家检察机关于2004年移交给警方的TRC主档案。

有争议的备忘录

在交叉询问中，贝斯特表示，他的职责仅限于保管官方文件，并安排对这份有争议的备忘录进行独立司法鉴定。该文件由安东·阿克曼于2003年起草，当时他领导负责处理优先犯罪案件的检察部门。

委员会听取的证词称，这份追踪TRC案件状态的备忘录据称被修改，并标注为2006年的日期。根据委员会审议的说法，此举旨在支持有关检察部门正在准备逮捕所谓“ANC 37”的说法，其中包括时任总统塔博·姆贝基。阿克曼此前表示，涉嫌伪造并非技术错误，而是“一次经过算计的企图，意在将他描绘成一名擅自行动的检察官”。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

文件的保管与核查

贝斯特称，2007年8月27日，他被召至塞莱比的办公室，双方在那里讨论了这份备忘录。这份标注为“信函4”的文件，是73份载有决定和建议的原始签署备忘录之一，这些文件存放在他办公室的保险柜中。

他还驳斥了阿克曼的副手克里斯·马卡达姆的说法，即他对起诉非洲人国民大会高级官员有个人利益。据贝斯特称，他没有接到调查与ANC 37有关案件的任务，相关材料仍被封存保管，等待检察机关的进一步指示。

2007年8月，贝斯特聘请Forensic Document Consultants公司，以核查该备忘录是否遭到篡改。此后，坎佩佩委员会向他索取调查材料、有关鉴定资金的文件、10箱材料的库存清单、警员苏伊克尔·布里茨宣誓书的译本，以及完整的警方调查日志。贝斯特将这些文件提交给了委员会。

关注我们在