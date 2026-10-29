В ЮАР отставной полковник полиции Луи Бестер заявил Комиссии Хампепе, расследующей задержки в уголовных преследованиях, что опечатал 10 ящиков материалов Комиссии правды и примирения (TRC) по приказу тогдашнего национального комиссара полиции Джеки Селеби. Как сообщает Daily Maverick, Бестер хранил главный файл TRC, который Национальное управление прокуратуры ЮАР передало полиции в 2004 году.

Спорный меморандум

Во время перекрестного допроса Бестер заявил, что его роль ограничивалась хранением официальных документов и организацией независимой судебно-технической экспертизы спорного меморандума. Документ в 2003 году подготовил Антон Аккерманн, возглавлявший подразделение прокуратуры по рассмотрению приоритетных преступлений.

Комиссия заслушала свидетельства о том, что меморандум, в котором отслеживался статус дел TRC, предположительно изменили, указав в нем дату 2006 года. Согласно версии, рассматривавшейся комиссией, это должно было поддержать утверждения о том, что подразделение прокуратуры готовило аресты так называемых ANC 37, среди которых был тогдашний президент Табо Мбеки. Аккерманн ранее заявлял, что предполагаемая подделка была не технической ошибкой, а «рассчитанной попыткой представить его прокурором, который действовал самовольно».

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Хранение и проверка документов

Бестер рассказал, что 27 августа 2007 года его вызвали в офис Селеби, где обсуждался этот меморандум. Документ с пометкой «Письмо 4» был одним из 73 оригиналов подписанных меморандумов с решениями и рекомендациями, которые хранились в сейфе в его офисе.

Он также отверг утверждения заместителя Аккерманна Криса Макадама о том, что имел личный интерес в преследовании высокопоставленных деятелей Африканского национального конгресса. По словам Бестера, он не получал задания расследовать дела, связанные с ANC 37, а соответствующие материалы оставались опечатанными на хранении до дальнейших указаний прокуратуры.

В августе 2007 года Бестер привлек компанию Forensic Document Consultants, чтобы проверить, подвергался ли меморандум вмешательству. Позднее Комиссия Хампепе запросила у него материалы расследования, документы о финансировании экспертизы, инвентарный список 10 ящиков, переводы аффидевита сотрудника полиции Суикера Бритса и полный дневник полицейского расследования. Бестер передал эти документы комиссии.

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