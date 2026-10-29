W Republice Południowej Afryki emerytowany pułkownik policji Louis Bester powiedział Komisji Khampepe badającej opóźnienia w postępowaniach karnych, że zapieczętował 10 pudeł materiałów Komisji Prawdy i Pojednania (TRC) na polecenie ówczesnego krajowego komisarza policji Jackie Selebiego. Jak informuje Daily Maverick, Bester przechowywał główny plik TRC, który Krajowy Urząd Prokuratury RPA przekazał policji w 2004 roku.

Kontrowersyjne memorandum

Podczas przesłuchania krzyżowego Bester oświadczył, że jego rola ograniczała się do przechowywania oficjalnych dokumentów i zorganizowania niezależnej ekspertyzy kryminalistycznej spornego memorandum. Dokument został sporządzony w 2003 roku przez Antona Akkermanna, który kierował jednostką prokuratury zajmującą się przestępstwami priorytetowymi.

Komisja wysłuchała zeznań, że memorandum, w którym śledzono status spraw TRC, zostało rzekomo zmienione przez wskazanie w nim daty z 2006 roku. Według wersji rozpatrywanej przez komisję miało to wesprzeć twierdzenia, że jednostka prokuratury przygotowywała aresztowania tak zwanych ANC 37, wśród których był ówczesny prezydent Thabo Mbeki. Akkermann wcześniej oświadczył, że domniemane fałszerstwo nie było błędem technicznym, lecz „wyrachowaną próbą przedstawienia go jako prokuratora, który działał samowolnie”.

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Przechowywanie i weryfikacja dokumentów

Bester powiedział, że 27 sierpnia 2007 roku został wezwany do biura Selebiego, gdzie omawiano to memorandum. Dokument oznaczony jako „List 4” był jednym z 73 oryginalnych podpisanych memorandum zawierających decyzje i rekomendacje, przechowywanych w sejfie w jego biurze.

Odrzucił również twierdzenia zastępcy Akkermanna, Chrisa Macadama, że miał osobisty interes w ściganiu wysokich rangą działaczy Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Według Bestera nie otrzymał zadania prowadzenia dochodzeń w sprawach związanych z ANC 37, a odpowiednie materiały pozostawały zapieczętowane w przechowaniu do czasu dalszych instrukcji prokuratury.

W sierpniu 2007 roku Bester zaangażował firmę Forensic Document Consultants, aby sprawdzić, czy memorandum zostało poddane ingerencji. Komisja Khampepe zwróciła się później do niego o materiały dochodzenia, dokumenty dotyczące finansowania ekspertyzy, listę inwentaryzacyjną 10 pudeł, tłumaczenia oświadczenia pod przysięgą funkcjonariusza policji Suikera Britsa oraz pełny dziennik policyjnego dochodzenia. Bester przekazał te dokumenty komisji.

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