曾在童年时期为迪士尼1942年动画电影《小鹿斑比》主角配音的演员唐尼·杜纳根去世，享年92岁。据《滚石》报道，杜纳根的经纪人证实，他于11月4日因肺癌去世。

斑比的声音和模特

杜纳根的电影生涯仅持续了几年，参演了七部电影。1939年，他在恐怖片《弗兰肯斯坦之子》中饰演彼得，即沃尔夫·冯·弗兰肯斯坦男爵的儿子。他与贝兹尔·拉思伯恩、鲍里斯·卡洛夫和贝拉·卢戈西一同参与了这部影片。

杜纳根最著名的作品是《小鹿斑比》。沃尔特·迪士尼因他的棕色眼睛，亲自选中他作为动画师的模特。在制作这部动画片期间，这名男孩通过摆姿势展示不同的情绪，之后还为斑比配音。杜纳根称参与这部影片是“我童年时期最激动人心的事”。

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在海军陆战队服役

结束演艺生涯后，杜纳根上学、做零工、练习拳击并参加美式橄榄球运动。他获得了阿拉巴马大学的橄榄球奖学金，并在20世纪50年代初自愿加入美国海军陆战队。

杜纳根在军中服役21年，参加过朝鲜战争和越南战争，获得铜星勋章和紫心勋章，并晋升至少校军衔。在服役期间，他向同事隐瞒了自己参与《小鹿斑比》的经历。退役后，杜纳根很长时间没有公开露面，但在21世纪初，迪士尼邀请他参与这部动画片的DVD发行。此后，他担任公司大使，并出席影迷见面会。

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