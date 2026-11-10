Zmarł aktor Donnie Dunagan, który w dzieciństwie użyczył głosu głównemu bohaterowi animowanego filmu Disneya „Bambi” z 1942 roku. Miał 92 lata. Jak podaje Rolling Stone, agenci Dunagana potwierdzili, że zmarł on 4 listopada na raka płuc.

Głos i model dla Bambiego

Kariera filmowa Dunagana trwała zaledwie kilka lat i obejmowała siedem filmów. W 1939 roku zagrał Petera, syna barona Wolfa von Frankensteina, w horrorze „Syn Frankensteina”. W filmie pracował u boku Basila Rathbone’a, Borisa Karloffa i Beli Lugosiego.

Najsłynniejszym dziełem Dunagana był „Bambi”. Walt Disney osobiście wybrał go na model dla animatorów ze względu na jego brązowe oczy. Podczas pracy nad filmem animowanym chłopiec pozował, pokazując różne emocje, a później również użyczył głosu Bambiemu. Dunagan nazywał udział w filmie „największą ekscytacją swojego dzieciństwa”.

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Służba w Korpusie Piechoty Morskiej

Po zakończeniu kariery aktorskiej Dunagan uczył się w szkole, pracował dorywczo, boksował i grał w futbol amerykański. Otrzymał stypendium futbolowe na Uniwersytecie Alabamy, a na początku lat 50. dobrowolnie wstąpił do Korpusu Piechoty Morskiej USA.

Dunagan służył w wojsku przez 21 lat, brał udział w wojnach koreańskiej i wietnamskiej, otrzymał Brązową Gwiazdę i medal Purpurowego Serca oraz dosłużył się stopnia majora. W czasie służby ukrywał przed kolegami swój udział w „Bambim”. Po przejściu na emeryturę Dunagan przez długi czas nie pojawiał się publicznie, jednak na początku lat 2000. Disney zaprosił go do udziału w wydaniu filmu animowanego na DVD. Później był ambasadorem firmy i uczestniczył w spotkaniach z fanami.

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