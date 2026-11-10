Умер актер Донни Дунаган, который в детстве озвучил главного героя анимационного фильма Disney «Бэмби» 1942 года. Ему было 92 года. Как сообщает Rolling Stone, агенты Дунагана подтвердили, что он умер 4 ноября от рака легких.

Голос и модель для Бэмби

Кинокарьера Дунагана длилась всего несколько лет и включала семь фильмов. В 1939 году он сыграл Питера, сына барона Вольфа фон Франкенштейна, в фильме ужасов «Сын Франкенштейна». В картине он работал вместе с Бэзилом Рэтбоуном, Борисом Карлоффом и Белой Лугоши.

Самой известной работой Дунагана стал «Бэмби». Уолт Дисней лично выбрал его в качестве модели для аниматоров из-за карих глаз. Во время работы над мультфильмом мальчик позировал, демонстрируя различные эмоции, а позднее также озвучил Бэмби. Дунаган называл участие в фильме «величайшим восторгом своего детства».

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Служба в Корпусе морской пехоты

После завершения актерской карьеры Дунаган учился в школе, перебивался случайными заработками, занимался боксом и играл в американский футбол. Он получил футбольную стипендию в Университете Алабамы, а в начале 1950-х годов добровольно вступил в Корпус морской пехоты США.

Дунаган прослужил в армии 21 год, участвовал в Корейской и Вьетнамской войнах, получил Бронзовую звезду и медаль «Пурпурное сердце», дослужившись до звания майора. Во время службы он скрывал от коллег свое участие в «Бэмби». После отставки Дунаган долгое время не появлялся на публике, однако в начале 2000-х Disney пригласила его принять участие в DVD-релизе мультфильма. Впоследствии он был амбассадором компании и посещал встречи с поклонниками.

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