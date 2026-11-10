Помер Донні Дунаган, який озвучив Бембі в мультфільмі Disney — Rolling Stone

Помер актор Донні Дунаган, який у дитинстві озвучив головного героя анімаційного фільму Disney «Бембі» 1942 року. Йому було 92 роки. Як повідомляє Rolling Stone, агенти Дунагана підтвердили, що він помер 4 листопада від раку легень.

Голос і модель для Бембі

Кар'єра Дунагана в кіно тривала лише кілька років і охопила сім фільмів. У 1939 році він виконав роль Пітера, сина барона Вольфа фон Франкенштейна, у фільмі жахів «Син Франкенштейна». У стрічці він працював разом із Безілом Ретбоуном, Борисом Карлоффом і Белою Луґоші.

Найвідомішою роботою Дунагана став «Бембі». Волт Дісней особисто обрав його як модель для аніматорів через карі очі. Під час роботи над мультфільмом хлопчик позував, показуючи різні емоції, а згодом також озвучив Бембі. Дунаган називав участь у фільмі «найбільшим захватом свого дитинства».

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Служба в Корпусі морської піхоти

Після завершення акторської кар'єри Дунаган навчався у школі, працював на випадкових роботах, займався боксом і грав в американський футбол. Він здобув футбольну стипендію в Університеті Алабами, а на початку 1950-х років добровільно вступив до Корпусу морської піхоти США.

У війську Дунаган прослужив 21 рік, брав участь у Корейській та В'єтнамській війнах, отримав Бронзову зірку і медаль «Пурпурове серце», дослужившись до звання майора. Протягом служби він приховував від колег свою участь у «Бембі». Після відставки Дунаган тривалий час не з'являвся на публіці, але на початку 2000-х Disney запросила його долучитися до DVD-релізу мультфільму. Надалі він був амбасадором компанії та відвідував зустрічі з прихильниками.

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