化学家乔治·怀特塞兹去世，享年87岁。他是同代人中最具影响力的研究人员之一。他的儿子、来自加利福尼亚州的美国国会议员乔治·怀特塞兹在社交平台X上表示，这位科学家于11月19日在家人的陪伴下于家中去世。《自然》报道。

跨学科前沿研究

怀特塞兹为化学和技术的多个领域作出了重要贡献。他是创建表面分子图案方法的先驱。这项技术推动了芯片实验室类诊断设备、纳米技术及其他领域的发展。

这位科学家鼓励学生不要局限于单一研究领域，并经常改变自己的科研兴趣。斯坦福大学化学工程师鲍哲南指出，怀特塞兹能够自如地从事化学、材料科学、生物学和工程学交叉领域的工作。斯坦福大学聚合物科学家约瑟夫·德西蒙补充说，这位研究者激励科学家不要停留在狭窄专业化的范围内。

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从自组装涂层到微流控技术

乔治·怀特塞兹1939年出生于肯塔基州路易斯维尔。他十几岁时在父亲经营的一家化学工程公司清洗实验室玻璃器皿，由此获得了最初的化学工作经验。

在哈佛大学获得化学学士学位后，怀特塞兹进入加州理工学院攻读研究生。他在那里研究了格氏试剂的形成及其性质。1963年，他成为麻省理工学院的教师，并开始研究自组装单分子层——由有机化合物构成、厚度仅为一个分子的超薄涂层。

此后，怀特塞兹提出利用这类涂层以较低成本制造结构化表面。他开发了软光刻技术，即通过聚合物印模将微米和纳米尺度的分子图案转移到表面上。材料科学家约翰·罗杰斯表示，这项技术使得无需复杂的洁净室和蚀刻方法即可制造三维纳米结构和微流控系统。

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