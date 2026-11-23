Помер хімік Джордж Вайтсайдс — один із найвпливовіших дослідників свого покоління, якому було 87 років. Його син Джордж Вайтсайдс, конгресмен США від Каліфорнії, повідомив у соцмережі X, що науковець помер 19 листопада вдома в оточенні родини. Про це повідомляє Nature.

Дослідження на межі дисциплін

Вайтсайдс зробив вагомий внесок у кілька напрямів хімії та технологій. Він був піонером методу створення молекулярних візерунків на поверхнях. Ця технологія допомогла розвинути діагностичні пристрої типу «лабораторія на чипі», нанотехнології та інші напрями.

Науковець заохочував студентів не обмежуватися однією галуззю досліджень і часто змінював власні наукові інтереси. Інженерка-хімік Зенан Бао зі Стенфордського університету зазначила, що Вайтсайдс вільно працював на перетині хімії, матеріалознавства, біології та інженерії. Полімерний науковець Джозеф Десімон зі Стенфорда додав, що дослідник надихав учених не залишатися в межах вузької спеціалізації.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Від самозбірних покриттів до мікрофлюїдики

Джордж Вайтсайдс народився 1939 року в Луїсвіллі, штат Кентуккі. Перший досвід роботи з хімією він здобув ще підлітком, коли мив лабораторний посуд у компанії свого батька, що займалася хімічною інженерією.

Після здобуття бакалаврського ступеня з хімії в Гарвардському університеті Вайтсайдс вступив до аспірантури Каліфорнійського технологічного інституту. Там він досліджував утворення та властивості реактивів Гріньяра. У 1963 році став викладачем Массачусетського технологічного інституту, де почав вивчати самозбірні моношари — надтонкі покриття з органічних сполук завтовшки в одну молекулу.

Надалі Вайтсайдс запропонував використовувати такі покриття для доступного створення структурованих поверхонь. Він розробив м’яку літографію, за якої полімерні штампи переносять мікро- та нанорозмірні молекулярні візерунки на поверхні. За словами матеріалознавця Джона Роджерса, ця технологія дала змогу створювати тривимірні наноструктури й мікрофлюїдні системи без складних чистих приміщень і методів травлення.

Читай нас у