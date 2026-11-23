Умер химик Джордж Уайтсайдс — один из самых влиятельных исследователей своего поколения — в возрасте 87 лет. Его сын Джордж Уайтсайдс, конгрессмен США от Калифорнии, сообщил в социальной сети X, что ученый умер 19 ноября дома в окружении семьи. Об этом сообщает Nature.

Исследования на стыке дисциплин

Уайтсайдс внес значительный вклад в несколько направлений химии и технологий. Он был пионером метода создания молекулярных узоров на поверхностях. Эта технология помогла развить диагностические устройства типа лаборатория на чипе, нанотехнологии и другие направления.

Ученый призывал студентов не ограничиваться одной областью исследований и часто менял собственные научные интересы. Инженер-химик Чжэнань Бао из Стэнфордского университета отметила, что Уайтсайдс свободно работал на пересечении химии, материаловедения, биологии и инженерии. Исследователь полимеров Джозеф Десимоне из Стэнфорда добавил, что ученый вдохновлял исследователей не оставаться в рамках узкой специализации.

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От самособирающихся покрытий к микрофлюидике

Джордж Уайтсайдс родился в 1939 году в Луисвилле, штат Кентукки. Первый опыт работы с химией он получил еще подростком, когда мыл лабораторную посуду в компании своего отца, занимавшейся химической инженерией.

После получения степени бакалавра химии в Гарвардском университете Уайтсайдс поступил в аспирантуру Калифорнийского технологического института. Там он исследовал образование и свойства реактивов Гриньяра. В 1963 году он стал преподавателем Массачусетского технологического института, где начал изучать самособирающиеся монослои — сверхтонкие покрытия из органических соединений толщиной в одну молекулу.

Позднее Уайтсайдс предложил использовать такие покрытия для доступного создания структурированных поверхностей. Он разработал мягкую литографию, при которой полимерные штампы переносят молекулярные узоры микро- и наноразмера на поверхности. По словам материаловеда Джона Роджерса, эта технология позволила создавать трехмерные наноструктуры и микрофлюидные системы без сложных чистых помещений и методов травления.

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