Zmarł chemik George Whitesides — jeden z najbardziej wpływowych badaczy swojego pokolenia — w wieku 87 lat. Jego syn George Whitesides, kongresmen USA z Kalifornii, poinformował w serwisie społecznościowym X, że naukowiec zmarł 19 listopada w domu, w otoczeniu rodziny. Informuje o tym Nature.

Badania na styku dyscyplin

Whitesides wniósł znaczący wkład w kilka dziedzin chemii i technologii. Był pionierem metody tworzenia wzorów molekularnych na powierzchniach. Technologia ta pomogła rozwinąć urządzenia diagnostyczne typu laboratorium na chipie, nanotechnologię i inne dziedziny.

Naukowiec zachęcał studentów, by nie ograniczali się do jednej dziedziny badań, i często zmieniał własne zainteresowania naukowe. Inżynierka chemiczna Zhenan Bao z Uniwersytetu Stanforda zaznaczyła, że Whitesides swobodnie pracował na styku chemii, materiałoznawstwa, biologii i inżynierii. Badacz polimerów Joseph DeSimone ze Stanforda dodał, że uczony inspirował naukowców, by nie pozostawali w granicach wąskiej specjalizacji.

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Od samoskładających się powłok do mikrofluidyki

George Whitesides urodził się w 1939 roku w Louisville w stanie Kentucky. Pierwsze doświadczenie w pracy z chemią zdobył jako nastolatek, gdy mył szkło laboratoryjne w firmie ojca zajmującej się inżynierią chemiczną.

Po uzyskaniu tytułu licencjata z chemii na Uniwersytecie Harvarda Whitesides rozpoczął studia doktoranckie w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym. Badał tam powstawanie i właściwości odczynników Grignarda. W 1963 roku został wykładowcą w Massachusetts Institute of Technology, gdzie zaczął badać samoorganizujące się monowarstwy — ultracienkie powłoki ze związków organicznych o grubości jednej cząsteczki.

Whitesides zaproponował później wykorzystanie takich powłok do niedrogiego tworzenia ustrukturyzowanych powierzchni. Opracował miękką litografię, w której polimerowe stemple przenoszą molekularne wzory w mikro- i nanoskali na powierzchnie. Według materiałoznawcy Johna Rogersa technologia ta umożliwiła tworzenie trójwymiarowych nanostruktur i systemów mikrofluidycznych bez skomplikowanych pomieszczeń czystych i metod trawienia.

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