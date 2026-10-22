据《耶路撒冷邮报》报道，一名安全官员表示，真主党正在黎巴嫩贝鲁特恢复并扩大其军事能力。他称，如果该组织在围绕伊朗的局势升级期间袭击以色列后方地区，以色列国防军正准备应对可能恢复的战事。

贝鲁特东部的隧道

该官员对Walla表示，几天前，黎巴嫩军方在贝鲁特东部的Rweisset al-Jadideh地区发现了一条与真主党有关的隧道。在他看来，这本应表明黎巴嫩军队正在首都行动；以色列方面称，真主党已将部分军事能力从黎巴嫩南部转移至此。

他还表示，以色列对黎巴嫩武装部队执行现有安排的方式感到不满，这些安排旨在限制真主党的军事活动。该官员称，有关隧道的消息并未令以色列方面感到意外，黎巴嫩南部仍有该组织的基础设施和成员。

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为可能的战斗做准备

该官员评估称，真主党不仅在黎巴嫩南部，也在贝鲁特和提尔恢复并扩大军事基础设施。他声称，该组织正试图恢复作战经验，并回到最高战备状态。

提交给以色列国防军总参谋长埃亚尔·扎米尔的情景之一设想，如果美国或以色列攻击伊朗，真主党将加入更广泛的地区冲突，包括袭击以色列后方地区。Walla还报道称，真主党保留了不同射程的导弹、通过光纤和SIM卡控制的无人机、战术无人机和巡飞弹药。根据这些数据，现有能力可能足以支持数月的战斗。

据Walla消息，该组织昼夜训练反坦克和侦察部队，以应对可能在黎巴嫩南部及以色列—黎巴嫩边境沿线与以色列军队发生的冲突。

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