Как сообщает Jerusalem Post, чиновник по вопросам безопасности заявил, что «Хезболла» восстанавливает и расширяет военные возможности в Бейруте, Ливан. По его словам, Армия обороны Израиля готовится к возможному возобновлению боевых действий, если группировка атакует израильский тыл во время эскалации вокруг Ирана.

Туннель в восточном Бейруте

Чиновник рассказал Walla, что несколько дней назад ливанские военные обнаружили туннель, связанный с «Хезболлой», в районе Рвейссат-эль-Джадида на востоке Бейрута. По его оценке, это должно было продемонстрировать, что ливанская армия действует в столице, куда «Хезболла», по утверждению израильской стороны, переместила часть своих военных возможностей с юга Ливана.

Он также заявил о недовольстве Израиля тем, как ливанские вооруженные силы выполняют действующие договоренности, призванные ограничить военную активность «Хезболлы». По словам чиновника, сообщения о туннеле не стали неожиданностью для израильской стороны, а на юге Ливана до сих пор остаются инфраструктура и члены группировки.

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Подготовка к возможным боям

По оценке чиновника, «Хезболла» восстанавливает и наращивает военную инфраструктуру не только на юге Ливана, но и в Бейруте и Тире. Он утверждает, что группировка пытается восстановить боевой опыт и вернуться к максимальной боеготовности.

Один из сценариев, представленных начальнику Генштаба ЦАХАЛа Эялю Замиру, предусматривает присоединение «Хезболлы» к более широкому региональному конфликту, в том числе удары по израильскому тылу, если США или Израиль атакуют Иран. Walla также сообщила, что «Хезболла» сохраняет ракеты различной дальности, беспилотники с управлением через оптоволокно и SIM-карты, тактические дроны и барражирующие боеприпасы. Согласно этим данным, имеющихся возможностей может хватить на несколько месяцев боевых действий.

По информации Walla, группировка круглосуточно тренирует противотанковые и наблюдательные подразделения для возможного столкновения с израильскими войсками на юге Ливана и вдоль израильско-ливанской границы.

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