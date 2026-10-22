Jak informuje Jerusalem Post, urzędnik ds. bezpieczeństwa oświadczył, że Hezbollah odbudowuje i rozszerza swoje zdolności wojskowe w Bejrucie w Libanie. Według niego Siły Obronne Izraela przygotowują się na możliwe wznowienie działań zbrojnych, jeśli ugrupowanie zaatakuje izraelskie zaplecze podczas eskalacji wokół Iranu.

Tunel we wschodnim Bejrucie

Urzędnik powiedział Walla, że kilka dni temu libańscy wojskowi odkryli tunel powiązany z Hezbollahem w rejonie Rweisset al-Dżadida we wschodnim Bejrucie. W jego ocenie miało to pokazać, że armia libańska działa w stolicy, dokąd Hezbollah, według izraelskiej strony, przeniósł część swoich zdolności wojskowych z południa Libanu.

Oświadczył również, że Izrael jest niezadowolony ze sposobu, w jaki libańskie siły zbrojne realizują obowiązujące ustalenia mające ograniczyć działalność wojskową Hezbollahu. Według urzędnika doniesienia o tunelu nie były zaskoczeniem dla strony izraelskiej, a na południu Libanu nadal znajdują się infrastruktura i członkowie ugrupowania.

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Przygotowania do możliwych walk

Według oceny urzędnika Hezbollah odbudowuje i rozbudowuje infrastrukturę wojskową nie tylko na południu Libanu, lecz także w Bejrucie i Tyrze. Twierdzi on, że ugrupowanie próbuje odzyskać doświadczenie bojowe i powrócić do maksymalnej gotowości bojowej.

Jeden ze scenariuszy przedstawionych szefowi Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela Eyalowi Zamirowi zakłada przystąpienie Hezbollahu do szerszego konfliktu regionalnego, w tym uderzenia na izraelskie zaplecze, jeśli USA lub Izrael zaatakują Iran. Walla poinformowała również, że Hezbollah zachowuje rakiety o różnym zasięgu, drony sterowane przez światłowody i karty SIM, drony taktyczne oraz amunicję krążącą. Według tych danych dostępne zdolności mogą wystarczyć na kilka miesięcy walk.

Według Walla ugrupowanie przez całą dobę szkoli pododdziały przeciwpancerne i obserwacyjne na wypadek możliwego starcia z wojskami izraelskimi na południu Libanu i wzdłuż granicy izraelsko-libańskiej.

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