哥斯达黎加立法大会11月4日未能阻止最高法院法官帕特里夏·索拉诺任期续任。索拉诺担任法院刑事庭Sala Tercera的负责人。她将于11月6日自动开始第二个八年任期。

要否决索拉诺的续任，需要在这个一院制议会的57名议员中获得至少38票。执政党Pueblo Soberano有30名议员投票反对她续任，据《The Rio Times》报道。

议会投票

Pueblo Soberano在立法大会拥有31个席位，但该党一名议员在投票期间缺席。即使获得所有在场党代表的支持，该党也无法单独获得所需的三分之二票数。

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投票前，议会司法任命委员会建议不续任索拉诺，其中包括执政党议员的投票。反对派力量为她的工作辩护，并称罢免她的尝试带有政治动机。

各方论点与法官工作

执政党议员表示，司法独立不应成为法院工作缓慢而免于承担责任的保护。其倡议的批评者将此与索拉诺在2025年7月的投票联系起来：当时，她是支持取消时任总统罗德里戈·查韦斯豁免权的三名法官之一，以便他能够因刑事案件出庭受审。

帕特里夏·索拉诺自1988年以来一直在司法系统工作。她于2018年11月6日首次当选最高法院法官，同样获得38票。自2020年6月起，她一直担任Sala Tercera负责人，该庭审理刑事案件的上诉。尽管执政党反对，立法大会还与她一同续任了法官朱莉娅·瓦雷拉和豪尔赫·阿拉亚。

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