在华沙，波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基会见了欧洲议会议长罗伯塔·梅措拉。双方讨论了气候政策、移民、欧盟新的预算框架以及欧盟吸纳新成员的扩展问题，Interia报道。

总统府会谈议题

波兰总统府表示，此次谈话涉及欧洲议题，特别是气候政策、移民、欧盟新的预算框架以及共同体扩展进程。梅措拉正在波兰进行为期两天的访问。

在她抵达前，波兰新闻通讯社援引接近欧洲议会的消息人士报道称，与总统和总理会面的议题之一可能是围绕宪法法庭的危机。该通讯社的一名消息人士称，梅措拉据称因此曾考虑取消访问，但最终还是抵达了华沙。

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与图斯克会面并向学生发表讲话

当天早些时候，欧洲议会议长会见了波兰总理唐纳德·图斯克。会谈后，她强调有必要减少经济发展障碍，增强欧洲的竞争力和安全，并继续支持乌克兰。

在与华沙经济学院学生交谈时，梅措拉表示，在确定气候转型速度时，没有充分考虑欧盟成员国之间的差异。她指出，对较富裕且加入欧盟时间较早的成员而言可接受的决定，不一定符合较新成员国的条件，同时重申支持欧盟的气候目标。

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