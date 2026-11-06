В Варшаве президент Польши Кароль Навроцкий провел встречу с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой. Стороны обсудили климатическую политику, миграцию, новую бюджетную перспективу Европейского Союза и расширение ЕС за счет новых членов, сообщает Interia.

Темы переговоров в президентском дворце

Канцелярия президента Польши заявила, что разговор касался европейских вопросов, в частности климатической политики, миграции, новой бюджетной перспективы ЕС и процесса расширения Сообщества. Метсола находится в Польше с двухдневным визитом.

Перед ее прибытием Польское агентство печати со ссылкой на источники, близкие к Европарламенту, сообщало, что одной из тем встреч с президентом и премьер-министром мог стать кризис вокруг Конституционного трибунала. По данным одного из собеседников агентства, Метсола якобы рассматривала возможность отменить визит из-за этого, однако в итоге приехала в Варшаву.

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Встреча с Туском и выступление перед студентами

Ранее в тот же день председатель Европарламента встретилась с премьер-министром Польши Дональдом Туском. После переговоров она подчеркнула необходимость уменьшать барьеры для экономического развития, укреплять конкурентоспособность и безопасность Европы, а также продолжать поддержку Украины.

Во время разговора со студентами Школы экономики в Варшаве Метсола заявила, что при определении темпов климатической трансформации недостаточно учитывались различия между странами — членами ЕС. Она отметила, что решения, приемлемые для более состоятельных и давних членов Союза, не обязательно соответствуют условиям новых государств, одновременно подтвердив поддержку климатических целей ЕС.

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