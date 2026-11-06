W Warszawie prezydent Polski Karol Nawrocki spotkał się z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą. Strony omówiły politykę klimatyczną, migrację, nową perspektywę budżetową Unii Europejskiej oraz rozszerzenie UE o nowych członków, informuje Interia.

Tematy rozmów w pałacu prezydenckim

Kancelaria Prezydenta RP podała, że rozmowa dotyczyła kwestii europejskich, w tym polityki klimatycznej, migracji, nowej perspektywy budżetowej UE i procesu rozszerzenia Wspólnoty. Metsola przebywa w Polsce z dwudniową wizytą.

Przed jej przyjazdem Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła zbliżone do Parlamentu Europejskiego, informowała, że jednym z tematów spotkań z prezydentem i premierem mógł być kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Według jednego z rozmówców agencji Metsola miała rzekomo rozważać odwołanie wizyty z tego powodu, lecz ostatecznie przyjechała do Warszawy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spotkanie z Tuskiem i wystąpienie przed studentami

Wcześniej tego samego dnia przewodnicząca Parlamentu Europejskiego spotkała się z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Po rozmowach podkreśliła potrzebę zmniejszania barier dla rozwoju gospodarczego, wzmacniania konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy, a także kontynuowania wsparcia dla Ukrainy.

Podczas rozmowy ze studentami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Metsola stwierdziła, że przy określaniu tempa transformacji klimatycznej w niewystarczającym stopniu uwzględniono różnice między państwami członkowskimi UE. Zaznaczyła, że rozwiązania akceptowalne dla zamożniejszych i starszych członków Unii niekoniecznie odpowiadają warunkom nowszych państw, jednocześnie potwierdzając poparcie dla celów klimatycznych UE.

Czytaj nas na