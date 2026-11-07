秘鲁总统凯科·富士莫里与阿根廷、玻利维亚和智利签署了一项协议，以深化在战略矿产领域的合作和投资。活动人士担心，在秘鲁推动开发此类资源的背景下，普诺大区凯尔卡亚冰川附近的锂和铀项目可能会被加速推进，Mongabay报道。

凯尔卡亚是世界第二大热带冰盖，海拔达到5600米。根据秘鲁国家冰川与山地生态系统研究所的数据，它含有24.3亿立方米的水——该研究所估计，这一水量足以供应库斯科一个世纪。与此同时，凯尔卡亚在过去40年里已失去58%的冰。

冰川附近的锂和铀

加拿大公司American Lithium通过其秘鲁子公司Macusani Yellowcake，在普诺控制着至少174个特许区，面积超过1090平方公里。这些特许区涵盖三个项目：马库萨尼铀项目、法尔查尼锂项目以及凯尔卡亚锂勘探项目。

Falchani项目计划在冰川以东数公里处超过2800公顷的区域进行露天开采。建设计划于2028年开始。该公司估计，该矿山每年可生产2.5万吨碳酸锂，并在运营期内带来超过60亿美元的收益。

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活动人士认为，露天开采产生的粉尘可能沉降在冰川上并加速其融化。Red Muqui网络的环境工程师布拉迪米尔·马丁内斯还表示，由于粉尘中存在铀，可能存在风险。这些是活动人士的评估，而非该项目运营已被证实的后果。

监管与社区立场

2026年6月，秘鲁正式承认锂和铀为具有国家重要性的矿产。环境治理专家罗杰·梅里诺表示，包括铀开采在内的采掘项目可能会在缺乏明确标准的情况下被加速推进。他说，该国没有获批准的专门法律或此类作业的技术法规。

凯尔卡亚周边社区没有统一立场。一些居民担心采矿对水资源和生态系统的影响，另一些人则期待在该国最贫困地区之一获得就业机会和投资。在卡拉巴亚省，当地希望创造多达5000个就业岗位。

American Lithium表示，其遵守最高环境标准，基线研究未在马库萨尼和法尔查尼项目区域发现受灭绝威胁的物种或栖息地。该公司未回应Mongabay的置评请求。

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