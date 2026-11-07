Prezydentka Peru Keiko Fujimori podpisała z Argentyną, Boliwią i Chile umowę o pogłębieniu współpracy i inwestycji w strategiczne minerały. Aktywiści obawiają się, że w związku z dążeniem Peru do rozwoju takich zasobów mogą zostać przyspieszone projekty litu i uranu w pobliżu lodowca Quelccaya w departamencie Puno — informuje Mongabay.

Quelccaya jest drugą co do wielkości tropikalną czapą lodową na świecie i sięga wysokości 5600 metrów. Według Narodowego Instytutu Badań Lodowców i Ekosystemów Górskich Peru zawiera ona 2,43 mld metrów sześciennych wody — według oceny instytutu taka ilość wystarczyłaby do zaopatrywania Cusco przez stulecie. Jednocześnie Quelccaya straciła 58% lodu w ciągu ostatnich 40 lat.

Lit i uran w pobliżu lodowca

Kanadyjska firma American Lithium za pośrednictwem swojej peruwiańskiej spółki zależnej Macusani Yellowcake kontroluje co najmniej 174 koncesje o powierzchni ponad 1090 kilometrów kwadratowych w Puno. Obejmują one trzy projekty: uranowy Macusani, litowy Falchani oraz rozpoznawczy projekt litowy Quelccaya.

Projekt Falchani zakłada wydobycie odkrywkowe na obszarze ponad 2800 hektarów, kilka kilometrów na wschód od lodowca. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2028 rok. Według oceny firmy kopalnia będzie mogła produkować 25 tys. ton węglanu litu rocznie i przynieść ponad 6 mld dolarów w okresie działalności.

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Aktywiści uważają, że pył z wydobycia odkrywkowego może osiadać na lodowcu i przyspieszać jego topnienie. Bladimir Martinez, inżynier środowiska z sieci Red Muqui, również wskazał na możliwe ryzyko związane z obecnością uranu w pyle. Są to oceny aktywistów, a nie ustalone skutki działalności projektu.

Regulacje i stanowiska społeczności

W czerwcu 2026 roku Peru oficjalnie uznało lit i uran za minerały o znaczeniu krajowym. Ekspert ds. zarządzania środowiskowego Roger Merino stwierdził, że projekty wydobywcze mogą być przyspieszane bez jasnych standardów, w tym dotyczących wydobycia uranu. Jak powiedział, w kraju nie ma zatwierdzonej specjalnej ustawy ani regulacji technicznych dotyczących takich prac.

Społeczności wokół Quelccayi nie mają jednolitego stanowiska. Część mieszkańców obawia się wpływu wydobycia na wodę i ekosystemy, inni liczą na miejsca pracy i inwestycje w jednym z najbiedniejszych regionów kraju. W prowincji Carabaya mają nadzieję na utworzenie do 5 tys. miejsc pracy.

American Lithium oświadcza, że przestrzega najwyższych standardów środowiskowych, a badania bazowe nie wykazały zagrożonych gatunków ani siedlisk na obszarach projektów Macusani i Falchani. Firma nie odpowiedziała na prośbę Mongabay o komentarz.

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