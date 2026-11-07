Президент Перу Кейко Фухимори подписала соглашение с Аргентиной, Боливией и Чили об углублении сотрудничества и инвестиций в стратегические минералы. Активисты опасаются, что на фоне курса Перу на развитие таких ресурсов могут быть ускорены литиевые и урановые проекты вблизи ледника Келькая в департаменте Пуно, сообщает Mongabay.

Келькая является второй по величине тропической ледниковой шапкой в мире и достигает высоты 5600 метров. По данным Национального института исследований ледников и горных экосистем Перу, она содержит 2,43 млрд кубометров воды — этого объема, по оценке института, хватило бы для обеспечения Куско на столетие. В то же время за последние 40 лет Келькая потеряла 58% льда.

Литий и уран вблизи ледника

Канадская компания American Lithium через перуанскую дочернюю структуру Macusani Yellowcake контролирует не менее 174 концессий площадью более 1090 квадратных километров в Пуно. Они охватывают три проекта: урановый Макусани, литиевый Фальчани и разведочный литиевый проект Келькая.

Проект Falchani предусматривает открытую разработку на площади более 2800 гектаров в нескольких километрах к востоку от ледника. Строительство планируют начать в 2028 году. По оценке компании, рудник сможет производить 25 тыс. тонн карбоната лития ежегодно и принести более 6 млрд долларов в течение срока работы.

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Активисты считают, что пыль от открытой разработки может оседать на леднике и ускорять его таяние. Инженер-эколог сети Red Muqui Бладимир Мартинес также заявил о возможных рисках из-за присутствия урана в пыли. Это оценки активистов, а не установленные последствия работы проекта.

Регулирование и позиции сообществ

В июне 2026 года Перу официально признало литий и уран минералами национального значения. Эксперт по экологическому управлению Роджер Мерино заявил, что ускорение добывающих проектов может происходить без четких стандартов, в том числе для добычи урана. По его словам, в стране нет утвержденного специального закона или технического регламента для таких работ.

Сообщества вокруг Келькаи не имеют единой позиции. Часть жителей опасается влияния добычи на воду и экосистемы, другие рассчитывают на рабочие места и инвестиции в одном из самых бедных регионов страны. В провинции Карабая надеются на создание до 5 тыс. рабочих мест.

American Lithium заявляет, что соблюдает самые высокие экологические стандарты, а базовые исследования не выявили видов или мест обитания, находящихся под угрозой исчезновения, на территориях проектов Макусани и Фальчани. На запрос Mongabay о комментарии компания не ответила.

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