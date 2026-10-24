巴基斯坦总理政治事务顾问拉纳·萨纳乌拉警告称，在开伯尔-普什图省指定地区开展计划中的情报行动期间，平民将面临风险。他呼吁居民要么将武装分子赶出自己的定居点，要么离开安全部队将开展行动的地区，据《快报论坛报》报道。

开伯尔-普什图省的行动

萨纳乌拉表示，武装分子藏匿在当地居民中间，与平民毗邻居住，而不是公开活动。执法机构正在这些地区开展基于情报的行动。这名官员指出，武装分子团伙通常由3至15人组成，其中约70%位于被确定开展行动的地区。

他还宣布，将为受行动影响的地区设立一个独立的发展委员会。萨纳乌拉表示，在这些地区被清剿后，省级当局和民政管理部门必须保持对当地的控制，以便武装分子无法返回或在那里恢复存在。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

他说，此前一些地区不得不被清剿三到四次，因为省级当局和民政管理部门没有履行必要职责。

与反对派的谈判

此外，这名顾问表示，已向国民议会反对党领袖马哈茂德·汗·阿查克扎伊发送了一封信，提议与总理夏巴兹·谢里夫会面，讨论宪法问题。萨纳乌拉强调，会面问题不应涉及“自尊或固执”。

他还称，武装分子从阿富汗进入巴基斯坦并发动了袭击。萨纳乌拉声称，边境另一侧的训练营由印度资助并在印度支持下运作，并表示有报道称以色列可能参与了这些袭击。他将此与巴基斯坦武装部队关闭与阿富汗的边境以及停止经由该边境的贸易联系起来。

关注我们在