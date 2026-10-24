В Пакистане советник премьер-министра по политическим вопросам Рана Санаулла предупредил о риске для гражданского населения во время запланированных операций на основе разведданных в определенных районах провинции Хайбер-Пахтунхва. Он призвал жителей либо изгнать боевиков из своих населенных пунктов, либо покинуть районы, где будут действовать силовики, сообщает The Express Tribune.

Операции в Хайбер-Пахтунхве

По словам Санауллы, боевики скрываются среди местных жителей и живут рядом с гражданскими лицами, а не действуют открыто. Правоохранительные органы проводят в этих районах операции на основе разведданных. Чиновник отметил, что группы боевиков обычно насчитывают от трех до 15 человек, а около 70% из них находятся в районах, определенных для операций.

Он также сообщил о создании отдельного комитета по развитию для территорий, которых затронут операции. Санаулла сказал, что после зачистки районов провинциальные власти и гражданская администрация должны сохранять контроль над ними, чтобы боевики не могли вернуться или восстановить там присутствие.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По его словам, некоторые районы ранее приходилось зачищать по три-четыре раза, поскольку провинциальные власти и гражданская администрация не выполняли необходимых обязанностей.

Переговоры с оппозицией

Отдельно советник сообщил, что лидеру оппозиции в Национальной ассамблее Махмуду Хану Ачакзаю направили письмо с предложением встретиться с премьер-министром Шехбазом Шарифом для обсуждения конституционных вопросов. Санаулла подчеркнул, что вопрос встречи не должен касаться «эго или упрямства».

Он также заявил, что боевики попали в Пакистан из Афганистана и совершали атаки. Санаулла утверждал, что тренировочные лагеря по ту сторону границы финансируются и действуют при поддержке Индии, а также заявил о сообщениях относительно возможной причастности Израиля к атакам. Он связал с этим закрытие пакистанскими вооруженными силами границы с Афганистаном и прекращение торговли через нее.

Читай нас в