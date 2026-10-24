W Pakistanie doradca premiera ds. politycznych Rana Sanaullah ostrzegł przed zagrożeniem dla ludności cywilnej podczas planowanych operacji opartych na danych wywiadowczych w wyznaczonych rejonach prowincji Chajber Pasztunchwa. Wezwał mieszkańców, aby albo wypędzili bojowników ze swoich miejscowości, albo opuścili obszary, na których będą działać siły bezpieczeństwa, informuje The Express Tribune.

Operacje w Chajber Pasztunchwie

Według Sanaullaha bojownicy ukrywają się wśród miejscowych mieszkańców i żyją obok cywilów, zamiast działać otwarcie. Organy ścigania prowadzą w tych rejonach operacje oparte na danych wywiadowczych. Urzędnik zaznaczył, że grupy bojowników zwykle liczą od trzech do 15 osób, a około 70% z nich przebywa w rejonach wyznaczonych do operacji.

Poinformował także o utworzeniu odrębnego komitetu ds. rozwoju dla terytoriów, których dotkną operacje. Sanaullah powiedział, że po oczyszczeniu rejonów władze prowincjonalne i administracja cywilna muszą utrzymać nad nimi kontrolę, aby bojownicy nie mogli powrócić ani odbudować tam swojej obecności.

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Jak powiedział, niektóre rejony wcześniej trzeba było oczyszczać trzy lub cztery razy, ponieważ władze prowincjonalne i administracja cywilna nie wykonywały niezbędnych obowiązków.

Negocjacje z opozycją

Osobno doradca poinformował, że lider opozycji w Zgromadzeniu Narodowym Mahmood Khan Achakzai otrzymał list z propozycją spotkania z premierem Shehbazem Sharifem w celu omówienia kwestii konstytucyjnych. Sanaullah podkreślił, że kwestia spotkania nie powinna dotyczyć „ego ani uporu”.

Oświadczył także, że bojownicy przedostali się do Pakistanu z Afganistanu i przeprowadzali ataki. Sanaullah twierdził, że obozy szkoleniowe po drugiej stronie granicy są finansowane i działają przy wsparciu Indii, a także mówił o doniesieniach dotyczących możliwego udziału Izraela w atakach. Powiązał z tym zamknięcie przez pakistańskie siły zbrojne granicy z Afganistanem oraz wstrzymanie handlu przez nią.

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