在美国，参议员伯尼·桑德斯计划将全民医疗保险计划 Medicare for All 列为民主党在下一届国会中的首要优先事项之一。正如《国会山报》报道的那样，他打算在预计于2027年担任参议院卫生、教育、劳工和养老金委员会主席时推动这项倡议。

桑德斯在接受美联社采访时表示，全民医疗体系不再是一个乌托邦式的想法。他将推动该计划的可能性与民主党在中期选举中取得重大胜利联系在一起。

分阶段扩大 Medicare

拟议计划 предусматривает在四年内过渡到全民医疗保险。第一年，计划将 Medicare 的准入年龄从65岁降至55岁，扩大对牙科护理和视力保健服务的覆盖范围，并保障18岁以下儿童获得医疗服务。

第二年，参加该计划的年龄门槛拟降至45岁，第三年降至35岁。第四年，该计划将把医疗保险覆盖范围扩大至所有美国人。

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民主党的立场与障碍

桑德斯将预算协调程序视为在参议院推动该倡议、绕过共和党阻挠议事的方式。同时，《国会山报》指出，即使国会通过该法案，特朗普总统也可能会否决它。

众议院议长哈基姆·杰弗里斯支持扩大 Medicare 并降低该计划的准入年龄。该计划还得到来自密歇根州的新当选民主党参议员阿卜杜勒·埃尔-赛义德和来自缅因州的特洛伊·杰克逊的支持。参议员克里斯·范霍伦表示支持 Medicare for All，但称民主党党团应决定对该提案的立场。

新当选参议员克里斯·帕帕斯称，他的首要任务是阻止计划中的 Medicaid 削减，削减规模估计为1万亿美元。由共和党控制的众议院预算委员会估计，Medicare for All 将在十年内使联邦支出增加32万亿美元。Medicare 受托人委员会6月预测，如果不进行改革，该计划的医院保险信托基金可能在2033年前变得无力偿付。

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