В США сенатор Берни Сандерс планирует сделать программу всеобщего медицинского страхования Medicare for All одним из главных приоритетов демократов в следующем Конгрессе. Как сообщает The Hill, он намерен продвигать инициативу, когда, как ожидается, возглавит сенатский Комитет по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям в 2027 году.

В интервью Associated Press Сандерс заявил, что всеобщая система медицинской помощи больше не является утопической идеей. Он связал возможность продвижения этого плана с масштабными победами демократов на промежуточных выборах.

Поэтапное расширение Medicare

Предложенный план предусматривает переход к всеобщему медицинскому страхованию в течение четырех лет. В первый год он предполагает снижение возраста доступа к Medicare с 65 до 55 лет, расширение покрытия на стоматологическую помощь и услуги по охране зрения, а также гарантирование медицинской помощи детям до 18 лет.

На второй год возрастной порог для участия в программе предлагается снизить до 45 лет, на третий — до 35 лет. На четвертый год план должен был бы распространить медицинское покрытие на всех американцев.

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Позиции демократов и препятствия

Сандерс рассматривает процедуру бюджетного согласования как способ провести инициативу в Сенате в обход республиканского филибастера. В то же время The Hill отмечает, что президент Дональд Трамп, вероятно, наложил бы вето на законопроект, даже если бы Конгресс его принял.

Спикер Палаты представителей Хаким Джеффрис поддержал расширение Medicare и снижение возраста доступа к программе. План также поддерживают новоизбранные сенаторы-демократы Абдул Эль-Сайед из Мичигана и Трой Джексон из штата Мэн. Сенатор Крис Ван Холлен заявил о поддержке Medicare for All, однако сказал, что позицию по этому предложению должна определить демократическая фракция.

Новоизбранный сенатор Крис Паппас назвал своей первоочередной задачей недопущение запланированных сокращений Medicaid, которые оцениваются в 1 трлн долларов. Бюджетный комитет Палаты представителей, контролируемый республиканцами, оценивает, что Medicare for All увеличит федеральные расходы на 32 трлн долларов за десять лет. Совет попечителей Medicare в июне прогнозировал, что трастовый фонд больничного страхования программы может стать неплатежеспособным к 2033 году без реформ.

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