W USA senator Bernie Sanders planuje uczynić program powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego Medicare for All jednym z głównych priorytetów Demokratów w następnym Kongresie. Jak informuje The Hill, zamierza promować tę inicjatywę, gdy zgodnie z oczekiwaniami obejmie w 2027 roku stanowisko przewodniczącego senackiej Komisji Zdrowia, Edukacji, Pracy i Emerytur.

W wywiadzie dla Associated Press Sanders oświadczył, że powszechny system opieki zdrowotnej nie jest już utopijną ideą. Powiązał możliwość promowania tego planu ze znaczącymi zwycięstwami Demokratów w wyborach środka kadencji.

Stopniowe rozszerzanie Medicare

Proponowany plan przewiduje przejście do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu czterech lat. W pierwszym roku zakłada obniżenie wieku uprawniającego do Medicare z 65 do 55 lat, rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o opiekę stomatologiczną i usługi związane z ochroną wzroku, a także zagwarantowanie opieki medycznej dzieciom poniżej 18. roku życia.

W drugim roku proponuje się obniżenie progu wieku uprawniającego do udziału w programie do 45 lat, a w trzecim — do 35 lat. W czwartym roku plan miałby rozszerzyć ubezpieczenie zdrowotne na wszystkich Amerykanów.

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Stanowiska Demokratów i przeszkody

Sanders postrzega procedurę uzgadniania budżetu jako sposób na przeprowadzenie inicjatywy w Senacie z pominięciem republikańskiego filibusteru. Jednocześnie The Hill zauważa, że prezydent Donald Trump prawdopodobnie zawetowałby projekt ustawy, nawet gdyby Kongres go uchwalił.

Spiker Izby Reprezentantów Hakeem Jeffries poparł rozszerzenie Medicare i obniżenie wieku dostępu do programu. Plan popierają także nowo wybrani senatorowie Demokratów Abdul El-Sayed z Michigan i Troy Jackson ze stanu Maine. Senator Chris Van Hollen oświadczył, że popiera Medicare for All, jednak powiedział, że stanowisko w sprawie tej propozycji powinna określić frakcja Demokratów.

Nowo wybrany senator Chris Pappas stwierdził, że jego najważniejszym zadaniem jest niedopuszczenie do planowanych cięć Medicaid, szacowanych na 1 bln dolarów. Kontrolowana przez Republikanów Komisja Budżetowa Izby Reprezentantów szacuje, że Medicare for All zwiększy wydatki federalne o 32 bln dolarów w ciągu dziesięciu lat. W czerwcu Rada Powiernicza Medicare prognozowała, że fundusz powierniczy ubezpieczenia szpitalnego programu może stać się niewypłacalny do 2033 roku bez reform.

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