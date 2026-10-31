沙特阿拉伯宣布在也门14个省实施62个供水项目和倡议。这些项目旨在改善配水、扩大安全饮用水的获取渠道，并加强城市和农村地区的水安全，Asharq Al-Awsat报道。

相关工作在沙特也门发展与重建计划框架内开展。该计划表示，这些倡议有助于提供可持续的淡水来源，提高供水系统效率，减少损失，并增强当地社区管理资源的能力。

供水与水泵能源

根据该计划，这些项目满足了马哈拉省盖达100%的用水需求、索科特拉省50%的用水需求，以及亚丁的部分需求。该计划包括建设和升级供水网络、将社区接入水源，以及利用可再生能源为水井和水泵供电。

该媒体指出，这些措施使提高水生产和分配效率、降低运营成本，并将供水服务扩大至最需要这些服务的地区成为可能。

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灌溉与海水淡化

该计划还通过引入现代灌溉系统支持农业，其中包括滴灌。在索科特拉岛，一项综合供水系统项目 предусматривает水源多样化、网络现代化以及加强水资源的可持续性。

此外，还为供水系统的工作人员和用户提供水资源管理、运行和技术维护培训。今年1月，该计划宣布在亚丁省建设一座同类首创的海水淡化厂，该厂旨在增加淡水储备并减少水资源枯竭。

总体而言，该计划已在也门16个省实施300个项目和倡议，涵盖教育、医疗保健、能源、供水、交通、农业和渔业、发展计划、能力建设以及对也门政府的支持。

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