Arabia Saudyjska poinformowała o 62 projektach i inicjatywach w zakresie zaopatrzenia w wodę w 14 prowincjach Jemenu. Mają one poprawić dystrybucję wody, rozszerzyć dostęp do bezpiecznej wody pitnej i wzmocnić bezpieczeństwo wodne na obszarach miejskich i wiejskich, podaje Asharq Al-Awsat.

Prace są prowadzone w ramach Saudyjskiego Programu Rozwoju i Odbudowy Jemenu. Według programu inicjatywy pomogły zapewnić zrównoważone źródła słodkiej wody, zwiększyć efektywność systemów wodnych, ograniczyć straty oraz wzmocnić zdolność lokalnych społeczności do zarządzania zasobami.

Zaopatrzenie w wodę i energia dla pomp

Według programu projekty pokryły 100% zapotrzebowania na wodę w Al-Ghajdzie w prowincji Al-Mahra, 50% potrzeb w prowincji Sokotra oraz część popytu w Adenie. Program obejmuje budowę i modernizację sieci wodociągowych, podłączanie społeczności do źródeł wody, a także wykorzystywanie energii odnawialnej do zasilania studni i pomp.

Jak zauważa wydanie, działania te umożliwiły zwiększenie efektywności produkcji i dystrybucji wody, obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz rozszerzenie usług zaopatrzenia w wodę na obszary, które najbardziej ich potrzebują.

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Nawadnianie i odsalanie

Program wspierał również rolnictwo poprzez wdrażanie nowoczesnych systemów nawadniania, w tym nawadniania kroplowego. Na Sokotrze projekt zintegrowanego systemu zaopatrzenia w wodę przewiduje dywersyfikację źródeł wody, modernizację sieci i wzmocnienie zrównoważonego charakteru zasobów wodnych.

Oddzielnie prowadzone są szkolenia dla pracowników i użytkowników systemów zaopatrzenia w wodę w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, eksploatacji i konserwacji. W styczniu program ogłosił projekt pierwszej w swoim rodzaju instalacji odsalania w prowincji Aden, która ma zwiększyć zasoby słodkiej wody i ograniczyć wyczerpywanie się zasobów wodnych.

Łącznie program zrealizował 300 projektów i inicjatyw w 16 jemeńskich prowincjach. Obejmują one edukację, ochronę zdrowia, energetykę, zaopatrzenie w wodę, transport, rolnictwo i rybołówstwo, programy rozwojowe, budowanie zdolności oraz wsparcie dla rządu Jemenu.

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