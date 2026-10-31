Саудовская Аравия сообщила о 62 проектах и инициативах в сфере водоснабжения в 14 провинциях Йемена. Они должны улучшить распределение воды, расширить доступ к безопасной питьевой воде и укрепить водную безопасность в городских и сельских районах, сообщает Asharq Al-Awsat.

Работы проводятся в рамках Саудовской программы развития и восстановления Йемена. По данным программы, инициативы помогли обеспечить устойчивые источники пресной воды, повысить эффективность водных систем, сократить потери и укрепить способность местных общин управлять ресурсами.

Водоснабжение и энергия для насосов

По данным программы, проекты обеспечили 100% потребностей в воде в Аль-Гайде в провинции Аль-Махра, 50% потребностей в провинции Сокотра и часть спроса в Адене. Программа предусматривает строительство и модернизацию водных сетей, подключение общин к источникам воды, а также использование возобновляемой энергии для питания скважин и насосов.

Как отмечает издание, эти меры позволили повысить эффективность производства и распределения воды, снизить эксплуатационные расходы и расширить услуги водоснабжения для районов, которые больше всего в них нуждаются.

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Орошение и опреснение

Программа также поддержала сельское хозяйство посредством внедрения современных систем орошения, в частности капельного. На Сокотре проект интегрированной системы водоснабжения предусматривает диверсификацию источников воды, модернизацию сетей и укрепление устойчивости водных ресурсов.

Отдельно проводится обучение работников и пользователей систем водоснабжения управлению водными ресурсами, эксплуатации и техническому обслуживанию. В январе программа объявила о проекте первой в своем роде опреснительной установки в провинции Аден, которая должна увеличить запасы пресной воды и сократить истощение водных ресурсов.

В целом программа реализовала 300 проектов и инициатив в 16 йеменских провинциях. Они охватывают образование, здравоохранение, энергетику, водоснабжение, транспорт, сельское хозяйство и рыболовство, программы развития, развитие потенциала и поддержку правительства Йемена.

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