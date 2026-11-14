斯坦福大学、加州大学洛杉矶分校和SLAC国家加速器实验室的研究人员开发了一种人工智能模型，用于快速模拟高功率激光系统中的复杂过程。在图形处理器上进行批处理时，单次模拟的平均时间为数毫秒，ScienceDaily报道。

模拟光的转换

这项开发涉及二阶非线性光学过程，即χ²过程。在特殊晶体中，光波交换能量，从而能够改变光的频率并控制激光脉冲的形状。

此类计算尤其是Linac Coherent Light Source II设施激光系统所必需的。在那里，红外光依次被转换为绿光，然后转换为紫外光。紫外脉冲照射到阴极，释放电子；这些电子被加速并用于产生强大的X射线脉冲。

紫外脉冲的形状和精确到达时间会影响电子束团的性质，进而影响X射线辐射的特性。因此，准确预测光频率转换对于调整系统至关重要。

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用神经网络替代重复计算

传统模拟基于使用分步傅里叶法求解非线性薛定谔方程。该方法反复在时间域和频率域表示之间转换脉冲描述，并需要大量计算资源。在所研究的完整模拟中，这一阶段约占处理时间的95%。

新模型基于LSTM循环神经网络，使用对光频率特性的压缩描述，无需持续在两种表示之间进行转换。研究人员在非共线和频生成中对其进行了测试，在这一过程中，三个光场同时在晶体中相互作用。

该模型再现了激光脉冲在时间和频率上的变化，包括具有明显光谱缺口和较大光学相位变化的信号。该研究发表于《Advanced Photonics》期刊，其作者正在考虑结合单独训练的模型，以实时预测实验激光系统的运行并创建其数字孪生。

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