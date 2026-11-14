Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles oraz Narodowego Laboratorium Akceleratorowego SLAC opracowali model sztucznej inteligencji do szybkiego modelowania złożonych procesów w systemach laserów dużej mocy. Podczas przetwarzania wsadowego na procesorach graficznych średni czas jednej symulacji wynosił kilka milisekund, informuje ScienceDaily.

Modelowanie przekształcania światła

Opracowanie dotyczy procesów nieliniowej optyki drugiego rzędu, czyli procesów χ². W specjalnych kryształach fale świetlne wymieniają energię, co umożliwia zmianę częstotliwości światła i kontrolowanie kształtu impulsów laserowych.

Takie obliczenia są potrzebne między innymi dla systemów laserowych instalacji Linac Coherent Light Source II. Tam światło podczerwone jest kolejno przekształcane w światło zielone, a następnie w ultrafioletowe. Impuls ultrafioletowy trafia w katodę, uwalnia elektrony, które są przyspieszane i wykorzystywane do generowania silnych impulsów promieniowania rentgenowskiego.

Kształt i dokładny czas nadejścia impulsu ultrafioletowego wpływają na właściwości pakietu elektronów, a tym samym na charakterystykę promieniowania rentgenowskiego. Dlatego dokładne przewidywanie konwersji częstotliwości światła jest ważne dla dostrojenia systemu.

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Sieć neuronowa zamiast powtarzanych obliczeń

Tradycyjne symulacje opierają się na rozwiązywaniu nieliniowego równania Schrödingera metodą rozszczepionego kroku Fouriera. Metoda ta wielokrotnie przekształca opis impulsu między reprezentacją czasową a częstotliwościową i wymaga znacznych zasobów obliczeniowych. W badanej pełnej symulacji na ten etap przypadało około 95% czasu przetwarzania.

Nowy model opiera się na rekurencyjnej sieci neuronowej LSTM i pracuje ze skompresowanym opisem charakterystyk częstotliwościowych światła, bez ciągłego wykonywania przekształceń między obiema reprezentacjami. Został przetestowany na niekolinearnej generacji częstotliwości sumarycznej, gdy w krysztale jednocześnie oddziałują trzy pola świetlne.

Model odtwarzał zmiany impulsów laserowych w czasie i częstotliwości, w tym dla sygnałów z wyraźnymi lukami w widmie i znacznymi zmianami fazy optycznej. Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie Advanced Photonics rozważają połączenie oddzielnych wytrenowanych modeli, aby prognozować w czasie rzeczywistym działanie eksperymentalnego systemu laserowego i stworzyć jego cyfrowego bliźniaka.

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