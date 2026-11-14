Исследователи из Стэнфордского университета, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Национальной ускорительной лаборатории SLAC разработали модель искусственного интеллекта для быстрого моделирования сложных процессов в мощных лазерных системах. При пакетной обработке на графических процессорах среднее время одной симуляции составляло несколько миллисекунд, сообщает ScienceDaily.

Моделирование преобразования света

Разработка касается процессов нелинейной оптики второго порядка, или χ²-процессов. В специальных кристаллах световые волны обмениваются энергией, что позволяет изменять частоту света и управлять формой лазерных импульсов.

Такие расчеты нужны, в частности, для лазерных систем установки Linac Coherent Light Source II. Там инфракрасный свет последовательно преобразуют в зеленый, а затем в ультрафиолетовый. Ультрафиолетовый импульс попадает на катод, высвобождает электроны, которые ускоряют и используют для генерации мощных рентгеновских импульсов.

Форма и точное время поступления ультрафиолетового импульса влияют на свойства электронного сгустка, а следовательно — на характеристики рентгеновского излучения. Поэтому точное прогнозирование преобразования частот света важно для настройки системы.

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Нейросеть вместо повторных вычислений

Обычные симуляции основаны на решении нелинейного уравнения Шрёдингера методом расщепленного шага Фурье. Он многократно переводит описание импульса между временным и частотным представлениями и требует значительных вычислительных ресурсов. В исследованной полной симуляции на этот этап приходилось примерно 95% времени обработки.

Новая модель основана на рекуррентной нейросети LSTM и работает со сжатым описанием частотных характеристик света, не выполняя постоянных преобразований между двумя представлениями. Ее протестировали на неколлинеарной генерации суммарной частоты, когда в кристалле одновременно взаимодействуют три световых поля.

Модель воспроизводила изменения лазерных импульсов во времени и по частоте, в частности для сигналов с выраженными пробелами в спектре и значительными вариациями оптической фазы. Авторы работы, опубликованной в журнале Advanced Photonics, рассматривают возможность объединения отдельных обученных моделей для прогнозирования работы экспериментальной лазерной системы в реальном времени и создания ее цифрового двойника.

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