瑞典冰球协会表示，如果两队在加拿大举行的世界青年冰球锦标赛相遇，瑞典将不会与俄罗斯比赛。男子U20国家队赛事将于12月26日在埃德蒙顿和红鹿市开幕。

挪威面临失去参赛资格的风险

据Global News Canada报道，挪威冰球联合会表示，国际冰球联合会（IIHF）已通知该联合会，计划让俄罗斯取代挪威成为赛事参赛队伍之一。

与此同时，IIHF尚未正式宣布此类变更，其网站上挪威仍被列为10支参赛队伍之一。挪威联合会表示，情况仍不明确，因此仍希望其球队能够参加赛事。

瑞典冰球协会秘书长托尼·维伦表示，他同情已获得锦标赛资格、但如今可能失去参赛席位的挪威青年国家队。他称这种情况不公平。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

芬兰和加拿大的立场

芬兰冰球协会也重申，只要针对乌克兰的战争仍在持续，就不会与俄罗斯比赛。与此同时，瑞典和芬兰联合会均未说明，如果俄罗斯队以中立身份参赛，它们是否会同意与其比赛。

上个月，体育仲裁法院裁定，IIHF必须让俄罗斯重返国际冰球赛事。俄罗斯和白俄罗斯在俄罗斯入侵乌克兰后，于2022年被禁止参加国际赛事。

加拿大总理马克·卡尼上周表示，只要战争仍在持续，俄罗斯和白俄罗斯运动员就不能在加拿大代表各自国家参赛。加拿大政府11月3日的一份声明允许个人运动员以中立身份参赛，但没有说明这是否适用于在青年锦标赛参赛的俄罗斯队。

关注我们在