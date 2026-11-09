美国加快部署反无人机系统——半岛电视台

在美国，总统唐纳德·特朗普的政府已启动跨部门工作，以加快使用应对未经授权无人机的系统。五角大楼以及交通部、能源部和司法部签署了一份备忘录，对相关技术进行评估并推动其快速部署，半岛电视台报道。

保护领空

由白宫工作组领导的这项倡议还涉及国土安全部。根据美国联邦航空管理局的数据，各部门将与FAA及联邦通信委员会合作开发能够探测、跟踪、拦截或接管危险或未经授权无人机控制权的系统。

美国交通部长肖恩·达菲表示，当局正采取全政府方式保护美国领空免受新兴威胁。按他的说法，联邦机构之间的协调应增强应对无人机威胁的能力，并保护航空运输乘客。

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超过一千项部署请求

FAA代表利亚姆·麦肯纳向路透社表示，该机构已与五角大楼和国土安全部合作，批准了超过1,000项部署反无人机措施的协调请求。他表示，执法机构正在审议的部分系统的审批程序可能在24小时内完成。

美国司法部长托德·布兰奇还表示，今年夏天，联邦调查局逮捕了五名男子，他们被控策划在一场吸引数千名访客的白宫活动期间及其附近使用携带爆炸物的无人机。上个月，FAA对沿美国与墨西哥整个边境的未经授权无人机飞行实施临时禁令：该禁令适用于最高400英尺，即122米的高度，以及边境以北宽一海里，即1.8公里的地带。

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