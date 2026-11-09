США ускоряют развертывание систем противодействия дронам — Al Jazeera

В США администрация президента Дональда Трампа начала межведомственную работу по ускорению использования систем противодействия несанкционированным дронам. Пентагон и министерства транспорта, энергетики и юстиции подписали меморандум об оценке соответствующих технологий и их быстром развертывании, сообщает Al Jazeera.

Защита воздушного пространства

К инициативе, которую возглавляет рабочая группа Белого дома, также привлечено Министерство внутренней безопасности. По данным Федерального управления гражданской авиации США, ведомства будут работать вместе с FAA и Федеральной комиссией по связи над системами, способными обнаруживать, отслеживать, останавливать или перехватывать контроль над опасными или несанкционированными беспилотниками.

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что власти применяют общегосударственный подход к защите американского воздушного пространства от новых угроз. По его словам, координация федеральных органов должна усилить способность противодействовать угрозам со стороны дронов и защитить пассажиров воздушного транспорта.

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Более тысячи запросов на развертывание

Представитель FAA Лиам Маккенна сообщил Reuters, что ведомство уже одобрило более 1 000 координационных запросов о развертывании средств противодействия дронам во взаимодействии с Пентагоном и Министерством внутренней безопасности. По его словам, процедуру согласования некоторых систем, которые рассматривают силовые ведомства, могут завершить в течение 24 часов.

Генеральный прокурор США Тодд Бланш также заявил, что этим летом ФБР арестовало пятерых мужчин, которых обвиняют в планировании применения дронов со взрывчаткой во время и поблизости от мероприятия Белого дома, собравшего тысячи посетителей. В прошлом месяце FAA ввело временный запрет на несанкционированные полеты дронов вдоль всей границы США с Мексикой: он распространяется на высоту до 400 футов, или 122 метров, и на полосу шириной одну морскую милю, или 1,8 км, к северу от границы.

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