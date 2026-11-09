США прискорюють розгортання систем протидії дронам — Al Jazeera

У США адміністрація президента Дональда Трампа розпочала міжвідомчу роботу для прискорення використання систем протидії несанкціонованим дронам. Меморандум про оцінку відповідних технологій та їхнє швидке розгортання підписали Пентагон, міністерства транспорту, енергетики та юстиції, повідомляє Al Jazeera.

Захист повітряного простору

До ініціативи, яку очолює робоча група Білого дому, також залучене Міністерство внутрішньої безпеки. За даними Федерального авіаційного управління США, відомства працюватимуть разом із FAA та Федеральною комісією зі зв’язку над системами, здатними виявляти, відстежувати, зупиняти або перебирати контроль над небезпечними чи несанкціонованими безпілотниками.

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що влада застосовує загальноурядовий підхід до захисту американського повітряного простору від нових загроз. За його словами, координація федеральних органів має посилити спроможність протидіяти загрозам від дронів і захистити пасажирів авіатранспорту.

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Понад тисяча запитів на розгортання

Представник FAA Ліам Маккенна повідомив Reuters, що відомство вже схвалило понад 1 000 координаційних запитів щодо розгортання засобів протидії дронам у взаємодії з Пентагоном та Міністерством внутрішньої безпеки. За його словами, процедуру погодження деяких систем, які розглядають силові відомства, можуть завершити протягом 24 годин.

Генеральний прокурор США Тодд Бланш також заявив, що цього літа ФБР заарештувало п’ятьох чоловіків, яких обвинувачують у плануванні застосування дронів із вибухівкою під час і поблизу заходу Білого дому, що зібрав тисячі відвідувачів. Минулого місяця FAA запровадило тимчасову заборону на несанкціоновані польоти дронів уздовж усього кордону США з Мексикою: вона поширюється на висоту до 400 футів, або 122 метрів, та на смугу завширшки одну морську милю, або 1,8 км, на північ від кордону.

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