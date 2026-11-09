W Stanach Zjednoczonych administracja prezydenta Donalda Trumpa rozpoczęła prace międzyresortowe, aby przyspieszyć wykorzystanie systemów przeciwdziałania nieautoryzowanym dronom. Pentagon oraz ministerstwa transportu, energii i sprawiedliwości podpisały memorandum dotyczące oceny odpowiednich technologii i ich szybkiego rozmieszczania, informuje Al Jazeera.

Ochrona przestrzeni powietrznej

W inicjatywie, której przewodzi grupa zadaniowa Białego Domu, uczestniczy również Departament Bezpieczeństwa Krajowego. Według amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa agencje będą współpracować z FAA i Federalną Komisją Łączności nad systemami zdolnymi do wykrywania, śledzenia, zatrzymywania lub przejmowania kontroli nad niebezpiecznymi lub nieautoryzowanymi bezzałogowcami.

Amerykański sekretarz transportu Sean Duffy oświadczył, że władze stosują podejście obejmujące cały rząd, aby chronić amerykańską przestrzeń powietrzną przed nowymi zagrożeniami. Według niego koordynacja organów federalnych ma wzmocnić zdolność do przeciwdziałania zagrożeniom ze strony dronów i ochrony pasażerów transportu lotniczego.

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Ponad tysiąc wniosków o rozmieszczenie

Przedstawiciel FAA Liam McKenna poinformował Reutersa, że agencja zatwierdziła już ponad 1 000 wniosków koordynacyjnych dotyczących rozmieszczenia środków przeciwdziałania dronom we współpracy z Pentagonem i Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego. Według niego procedura zatwierdzania niektórych systemów rozpatrywanych przez organy ścigania może zostać zakończona w ciągu 24 godzin.

Prokurator generalny USA Todd Blanche oświadczył również, że tego lata FBI aresztowało pięciu mężczyzn oskarżonych o planowanie użycia dronów z materiałami wybuchowymi podczas wydarzenia w Białym Domu i w jego pobliżu, które zgromadziło tysiące odwiedzających. W ubiegłym miesiącu FAA wprowadziła tymczasowy zakaz nieautoryzowanych lotów dronów wzdłuż całej granicy USA z Meksykiem: obejmuje on wysokość do 400 stóp, czyli 122 metrów, oraz pas o szerokości jednej mili morskiej, czyli 1,8 km, na północ od granicy.

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