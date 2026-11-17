美国失去了已保持超过25年的消除麻疹资格。泛美卫生组织在与美国和墨西哥代表举行了为期三天的会议后宣布了这一消息，The Hill报道。

区域委员会的决定

泛美卫生组织主任贾巴斯·巴博萨表示，麻疹和风疹消除监测与重新认证委员会确认，玻利维亚、墨西哥和美国已恢复麻疹地方性传播。该委员会建议撤销这些国家的消除麻疹资格，巴博萨接受了这一建议。

一个国家在病毒持续境内传播12个月后，技术上将失去这一资格。美国于1月达到这一门槛。该媒体指出，此后感染人数继续上升，已超过去年数字的两倍。过去两年，美国记录了超过7700例麻疹病例。

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死亡病例与当局的反应

自2025年初以来，得克萨斯州、新墨西哥州、宾夕法尼亚州、纽约州和威斯康星州报告了与麻疹相关的死亡病例。各州共报告了超过10例此类死亡；对其中大多数州而言，这是数十年来首次出现与麻疹相关的死亡病例。

泛美卫生组织最初计划于4月与美国和墨西哥举行会议，但将其推迟至11月，以便美国有更多时间完成病毒的基因组测序。美国疾病控制与预防中心主任埃里卡·施瓦茨表示，失去这一资格不会改变联邦政府对麻疹疫情的应对。

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