США втратили статус елімінації кору, який країна мала понад 25 років. Про це оголосила Панамериканська організація охорони здоров’я після триденної зустрічі з представниками США та Мексики, повідомляє The Hill.

Рішення регіональної комісії

Директор Панамериканської організації охорони здоров’я Жарбас Барбоза заявив, що комісія з моніторингу та повторної верифікації елімінації кору й краснухи встановила відновлення ендемічної передачі кору в Болівії, Мексиці та США. Комісія рекомендувала відкликати статус елімінації кору в цих країнах, і Барбоза прийняв рекомендацію.

Країна технічно втрачає такий статус після 12 місяців безперервної внутрішньої передачі вірусу. США досягли цього порогу в січні. Відтоді кількість інфекцій продовжила зростати й більш ніж удвічі перевищила торішній показник, зазначає видання. За останні два роки у США зафіксували понад 7 700 випадків кору.

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Смерті та реакція влади

Від початку 2025 року штати Техас, Нью-Мексико, Пенсильванія, Нью-Йорк і Вісконсин повідомляли про смерті, пов’язані з кором. Загалом штати відзвітували про понад 10 таких смертей; для більшості з них це були перші пов’язані з кором летальні випадки за десятиліття.

Панамериканська організація охорони здоров’я спершу планувала провести зустріч із США та Мексикою у квітні, однак перенесла її на листопад, щоб США мали більше часу для завершення геномного секвенування вірусу. Директорка Центрів з контролю та профілактики захворювань США Еріка Шварц заявила, що втрата статусу не змінить федеральної реакції на спалахи кору.

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