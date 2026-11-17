США утратили статус элиминации кори, который страна сохраняла более 25 лет. Об этом объявила Панамериканская организация здравоохранения после трёхдневной встречи с представителями США и Мексики, сообщает The Hill.

Решение региональной комиссии

Директор Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоза заявил, что Комиссия по мониторингу и повторной верификации элиминации кори и краснухи установила возобновление эндемической передачи кори в Боливии, Мексике и США. Комиссия рекомендовала отозвать статус элиминации кори у этих стран, и Барбоза принял рекомендацию.

Страна технически утрачивает такой статус после 12 месяцев непрерывной внутренней передачи вируса. США достигли этого порога в январе. С тех пор число инфекций продолжило расти и более чем вдвое превысило прошлогодний показатель, отмечает издание. За последние два года в США зафиксировали более 7 700 случаев кори.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Смерти и реакция властей

С начала 2025 года штаты Техас, Нью-Мексико, Пенсильвания, Нью-Йорк и Висконсин сообщали о смертях, связанных с корью. В целом штаты отчитались о более чем 10 таких смертях; для большинства из них это были первые связанные с корью летальные случаи за десятилетия.

Панамамериканская организация здравоохранения сначала планировала провести встречу с США и Мексикой в апреле, однако перенесла её на ноябрь, чтобы у США было больше времени для завершения геномного секвенирования вируса. Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Эрика Шварц заявила, что утрата статуса не изменит федеральную реакцию на вспышки кори.

Читай нас в