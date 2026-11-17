USA straciły status eliminacji odry, który kraj posiadał przez ponad 25 lat. Poinformowała o tym Panamerykańska Organizacja Zdrowia po trzydniowym spotkaniu z przedstawicielami USA i Meksyku, podaje The Hill.

Decyzja komisji regionalnej

Dyrektor Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia Jarbas Barbosa oświadczył, że Komisja Monitorowania i Ponownej Weryfikacji Eliminacji Odry i Różyczki stwierdziła wznowienie endemicznej transmisji odry w Boliwii, Meksyku i USA. Komisja zaleciła cofnięcie statusu eliminacji odry w tych krajach, a Barbosa przyjął tę rekomendację.

Kraj technicznie traci taki status po 12 miesiącach nieprzerwanej wewnętrznej transmisji wirusa. USA osiągnęły ten próg w styczniu. Od tego czasu liczba zakażeń nadal rosła i ponad dwukrotnie przekroczyła ubiegłoroczny wskaźnik, zauważa publikacja. W ciągu ostatnich dwóch lat w USA odnotowano ponad 7 700 przypadków odry.

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Zgony i reakcja władz

Od początku 2025 roku stany Teksas, Nowy Meksyk, Pensylwania, Nowy Jork i Wisconsin informowały o zgonach związanych z odrą. Łącznie stany zgłosiły ponad 10 takich zgonów; dla większości z nich były to pierwsze związane z odrą przypadki śmiertelne od dziesięcioleci.

Panamerykańska Organizacja Zdrowia początkowo planowała przeprowadzić spotkanie z USA i Meksykiem w kwietniu, jednak przełożyła je na listopad, aby USA miały więcej czasu na zakończenie sekwencjonowania genomowego wirusa. Dyrektorka amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób Erica Schwartz oświadczyła, że utrata statusu nie zmieni federalnej reakcji na ogniska odry.

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