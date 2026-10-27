伊拉克卡尔赫第三调查法院对迈桑省议会主席穆斯塔法·杜艾尔·穆罕默达维发出了逮捕令。据Asharq Al-Awsat报道，该逮捕令是在总理阿里·扎伊迪办公室提出投诉后发出的，投诉与这名官员就伊朗边境阿尔希卜口岸关闭所作的声明有关。

威胁封锁道路

伊拉克国家通讯社INA报道称，该逮捕令是依据《刑法》规定发出的。根据法院文件，该投诉是在穆罕默达维威胁宣布公民不服从并封锁连接迈桑与伊拉克其他城市的道路后提出的。他还给政府三天时间恢复该口岸的运行。

总理办公室此前指示调查省议会议长的言论，称这些言论有害，并强调必须遵守法律。该逮捕令依据的是1969年第111号伊拉克《刑法》第224条。该媒体称，该条款规定，对国家元首或履行其职责者使用暴力、威胁或其他非法手段，可处以最高无期徒刑的刑罚。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

阿尔希卜口岸关闭

该媒体称穆罕默达维是亲伊朗派别“阿萨伊卜·阿赫勒·哈克”的成员。他曾表示，如果恢复货物和乘客通行的要求得不到满足，迈桑可能脱离伊拉克。他说，口岸关闭损害了该省居民的利益，导致商品和建筑材料价格上涨，并使患者前往接受治疗更加困难。

周日，数十名迈桑卡车司机抗议关闭该口岸；穆罕默达维也参加了抗议活动。巴格达于上周二无限期关闭阿尔希卜口岸。政府发言人海德尔·阿布迪解释称，作出这一决定是因为无法完成该设施运行所需的技术、科技和发展要求。

与此同时，总理部落和沼泽地事务顾问阿卜杜勒·阿米尔·泰班表示，该口岸因从伊朗走私毒品和假钞而被关闭。伊朗驻伊拉克大使馆称这些说法不实，并呼吁伊拉克有关部门对这些声明作出回应；该外交机构认为，这些声明损害了双边关系。

关注我们在