Третий следственный суд Аль-Карха в Ираке выдал ордер на арест главы совета провинции Майсан Мустафы Дуаера аль-Мухаммадави. Как сообщает Asharq Al-Awsat, ордер выдали после жалобы канцелярии премьер-министра Али аль-Заиди, связанной с заявлениями чиновника о закрытии пограничного перехода Аль-Шиб на границе с Ираном.

Угрозы блокировки дорог

Иракское государственное агентство INA сообщило, что ордер выдали в соответствии с положениями Уголовного кодекса. Согласно судебному документу, жалобу подали после того, как аль-Мухаммадави пригрозил объявить гражданское неповиновение и перекрыть дороги, соединяющие Майсан с другими городами Ирака. Он также дал правительству три дня на восстановление работы перехода.

Канцелярия премьер-министра ранее поручила расследовать заявления главы провинциального совета, которые там назвали вредными, и подчеркнула необходимость соблюдения закона. Ордер выдали по статье 224 Уголовного кодекса Ирака №111 от 1969 года. По данным издания, она предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения за применение насилия, угроз или иных незаконных средств против главы государства или лица, исполняющего его обязанности.

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Закрытие перехода Аль-Шиб

Аль-Мухаммадави, которого издание называет членом проиранской фракции «Асаиб Ахль аль-Хак», заявлял, что Майсан может выйти из состава Ирака, если не будут выполнены требования о восстановлении движения товаров и пассажиров. По его словам, закрытие перехода нанесло ущерб жителям провинции, привело к росту цен на товары и строительные материалы и осложнило поездки пациентов на лечение.

В воскресенье против закрытия перехода протестовали десятки водителей грузовиков в Майсане; в протесте также участвовал аль-Мухаммадави. Багдад закрыл Аль-Шиб в прошлый вторник на неопределенный срок. Представитель правительства Хайдер аль-Аббуди объяснил это решение невозможностью завершить технические, технологические и развивающие требования, необходимые для работы объекта.

В то же время советник премьер-министра по делам племен и болотных территорий Абдул Амир ат-Тайбан заявил, что переход закрыли из-за контрабанды наркотиков и фальшивых денег из Ирана. Посольство Ирана в Ираке назвало эти утверждения ложными и призвало иракские органы отреагировать на заявления, которые, по мнению дипломатического представительства, наносят ущерб двусторонним отношениям.

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