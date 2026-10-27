Trzeci Sąd Śledczy Al-Karchu w Iraku wydał nakaz aresztowania przewodniczącego rady prowincji Majsan, Mustafy Duaera al-Muhammadawiego. Jak informuje Asharq Al-Awsat, nakaz wydano po skardze kancelarii premiera Alego al-Zaidiego, związanej z wypowiedziami urzędnika na temat zamknięcia przejścia granicznego Al-Shib na granicy z Iranem.

Groźby zablokowania dróg

Iracka państwowa agencja INA podała, że nakaz wydano zgodnie z przepisami Kodeksu karnego. Według dokumentu sądowego skargę złożono po tym, jak al-Muhammadawi zagroził ogłoszeniem obywatelskiego nieposłuszeństwa i zablokowaniem dróg łączących Majsan z innymi miastami Iraku. Dał także rządowi trzy dni na przywrócenie funkcjonowania przejścia.

Kancelaria premiera wcześniej poleciła zbadać wypowiedzi przewodniczącego rady prowincji, które określiła jako szkodliwe, i podkreśliła konieczność przestrzegania prawa. Nakaz wydano na podstawie artykułu 224 irackiego Kodeksu karnego nr 111 z 1969 roku. Według publikacji przepis ten przewiduje karę do dożywotniego pozbawienia wolności za użycie przemocy, gróźb lub innych bezprawnych środków przeciwko głowie państwa lub osobie wykonującej jej obowiązki.

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Zamknięcie przejścia Al-Shib

Al-Muhammadawi, którego publikacja nazywa członkiem proirańskiej frakcji Asaib Ahl al-Haq, oświadczył, że Majsan może wystąpić z Iraku, jeśli nie zostaną spełnione żądania przywrócenia ruchu towarów i pasażerów. Według niego zamknięcie przejścia zaszkodziło mieszkańcom prowincji, spowodowało wzrost cen towarów i materiałów budowlanych oraz utrudniło pacjentom podróże na leczenie.

W niedzielę przeciwko zamknięciu przejścia protestowały dziesiątki kierowców ciężarówek w Majsanie; w proteście uczestniczył także al-Muhammadawi. Bagdad zamknął Al-Shib w miniony wtorek na czas nieokreślony. Rzecznik rządu Haider al-Abboudi wyjaśnił tę decyzję niemożnością ukończenia wymogów technicznych, technologicznych i rozwojowych niezbędnych do funkcjonowania obiektu.

Jednocześnie doradca premiera ds. plemion i terenów bagiennych Abdul Amir al-Taiban oświadczył, że przejście zamknięto z powodu przemytu z Iranu narkotyków i fałszywych pieniędzy. Ambasada Iranu w Iraku nazwała te twierdzenia fałszywymi i wezwała irackie organy do reakcji na wypowiedzi, które zdaniem placówki dyplomatycznej szkodzą stosunkom dwustronnym.

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