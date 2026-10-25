以色列法院维持精子捐赠者匿名制度——《耶路撒冷邮报》

以色列高等法院驳回了一项要求取消精子捐赠者匿名制度的诉讼。因此，该国仍实施一项规定：通过捐赠精子受孕的儿童无法得知其生物学父亲的身份。据《耶路撒冷邮报》报道。

反对匿名捐赠的诉讼

Choosing Family和B’Tzalmo组织提起了这项诉讼，两者都反对匿名捐赠。它们认为，保障捐赠者匿名权的规定侵犯了儿童了解其生物学父母的权利。

以色列只允许匿名精子捐赠。根据卫生规定，禁止披露能够识别捐赠者身份的信息。每名捐赠者都会签署一份表格，确认该程序的匿名性质，并禁止向接收样本的女性提供身份识别信息。

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捐赠程序记录

希望与认识的男性生育孩子的女性，必须提交双方之间的父母身份协议。该协议优先于其他安排，因此，在男性不承担父母责任义务的情况下，无法获得非匿名捐赠。

去年，司法部公布了卵子捐赠登记册的规定。该登记册还将记录是否使用捐赠精子进行受精；如使用，则会登记捐赠者代码。这些规定的公布之前，是Choosing Family和B’Tzalmo五年前提起的一项诉讼。相关组织要求建立登记册，以防止亲属之间结婚，因为捐赠者可以在多家精子库捐精，而当时并没有对捐赠者进行有序登记。

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